A importância de conhecer seu perfil como investidor para ter sucesso no mercado

Investir dinheiro pode ser uma jornada complicada para alguns, no entanto, existem formas de conseguir aumentar as suas chances de maximizar os retornos e minimizar os riscos, mas para isso, é crucial compreender mais sobre o seu próprio perfil de investidor. Este perfil é uma avaliação personalizada das preferências, tolerância ao risco e metas financeiras de cada indivíduo, fundamentais para orientar decisões de investimento.

Neste contexto, explorar a importância de conhecer e entender o seu perfil de investidor torna-se essencial, proporcionando uma base sólida para tomar decisões informadas e alinhadas com os objetivos financeiros de longo prazo.

Dificuldades culturais do investidor brasileiro

Na cultura brasileira, lidar com finanças pessoais frequentemente se mostra um desafio significativo. A escassez de conhecimento nesse campo é atribuída à ausência desse tema no currículo escolar, somada à influência do histórico de inflação no país antes do Plano Real. Essa conjunção de fatores contribuiu para que a população não cultivasse o hábito de gerenciar suas finanças e planejar o futuro de maneira eficaz.

Existe também o que chamamos de problema da propensão marginal a consumir, isto é, o brasileiro tende a não “guardar” o dinheiro, mas sim usá-lo para consumo de produtos, muitas vezes sem estudos prévios sobre outros movimentos mais vantajosos que ele poderia fazer.

Em 2024, o Brasil dá sinais de estar bem posicionado economicamente para receber mais investimentos tanto no mercado interno, quanto externo. Esse cenário pode favorecer bastante quem pensa em começar a investir, seja na renda fixa/variável, ou mesmo empreender. Nesse segundo caso, é muito importante estar atento às variações e tendências do mercado, alguns segmentos estão crescendo bastante em números, principalmente os que atuam de forma digital, como o e-commerce e as apostas esportivas, como visto em https://br.netbet.com/

É mandatório, portanto, ter em mente que o planejamento é parte integrante do sucesso de todos os investidores. Mas para isso acontecer, é importante que você entenda o seu próprio perfil e o quanto de risco você está disposto a tomar para chegar à rentabilidade desejada.

Tipos de perfis de investidores e suas características

Selecionamos aqui alguns dos tipos mais comuns de perfis de investidores e suas peculiaridades, isso pode ajudá-lo na hora de se definir dentro das características dos perfis citados.

Perfil Conservador

Investidores conservadores priorizam a preservação do capital e tendem a evitar grandes riscos. Esse é um dos tipos mais comuns de investidores, correspondem a maioria da população que busca formas de aumentar a rentabilidade do seu dinheiro, mas possui uma grande aversão ao risco de perdê-lo.

A preferência desse perfil normalmente é por investimentos de renda fixa (Títulos públicos, CDBs, LCIs e LCAs)

Perfil Moderado

Costuma ser o perfil de quem está a mais tempo no mercado de capitais. São pessoas que estão dispostas a tomar riscos maiores em troca do aumento do seu capital investido, mas costumam calcular bastante os riscos e diversificar suas carteiras de investimento.

Esse tipo de perfil, além da renda fixa, também costuma aplicar seu dinheiro na renda variável, aumentando um pouco o risco em prol de conseguir uma rentabilidade maior.

Perfil Agressivo

Investidores arrojados estão dispostos a assumir maiores riscos em busca de retornos mais elevados. Toleram a volatilidade do mercado. Normalmente são investidores mais experientes.

A preferência desse tipo de investidor pode ser bastante variada. Ações, fundos de ações, criptomoedas e outros ativos de maior potencial de crescimento fazem parte das escolhas desse perfil.