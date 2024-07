Acre é um dos estados com mais unidades de conservação desmatadas no último mês

O Acre é um dos estados com mais unidades de conservação entre as 10 mais desmatadas em junho de 2024. Além do Acre, Rondônia também aparece com três unidades no ranking. No Acre, as unidades de conservação que registraram desmatamento foram Resex Chico Mendes, FES do Rio Gregório e FES do Antimary.

Apesar de ainda registrar casos, o desmatamento em unidades de conservação da Amazônia foi o menor dos últimos dez anos para o período, com 93 km² de derrubada. Além das unidades de conservação, as terras indígenas também tiveram uma redução na destruição florestal no primeiro semestre, com 15 km² derrubados, a menor área registrada desde 2016.

Segundo os dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Imazon, apontam que o número também representa uma queda de 18% em comparação ao mesmo período de 2023.

Pará foi o estado que registrou a unidade de conservação que mais desmatou no mês, a APA Triunfo do Xingu, que sozinha representa a derrubada de uma área equivalente a 700 campos de futebol.