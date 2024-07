Alan comemora pesquisa de disputa ao Governo e diz que diálogo vai definir relação com Mailza

Em entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (11), o senador Alan Rick (União Brasil) comentou sobre a pesquisa Delta, encomendada pelo portal, que revelou ele como líder nas intenções de votos para Governo do Estado em 2026.

VEJA MAIS: Alan Rick é o preferido dos rio-branquenses na disputa pelo Governo em 2026, diz pesquisa

Alan disse que recebeu a pesquisa da melhor maneira possível, e que os números devem aumentar. Segundo ele, outros nomes que aparecem na pesquisa – dos deputados federais Socorro Neri (PP) e Eduardo Velloso (UB) – não devem participar da disputa e estarão no palanque de apoio a ele.

Contudo, o senador declarou que ainda não está pensando sobre as eleições de 2026.

“Eu quero fazer o meu mandato de senador, sempre repito isso. Que seja um mandato proativo, que traga resultado e o futuro a Deus pertence. Mas eu não posso deixar de receber com muita gratidão ao povo acreano. É humildade, é pé no chão e trabalhar”, disse.

Relação com Mailza

Além de Alan, a vice-governadora Mailza Assis também deve ser um nome que poderá ser colocado à disposição na disputa pelo Governo. Questionado se já há conversas com ela sobre uma possível união, o senador declarou que ainda é cedo para discutir as eleições de 2026, mas disse que é natural que a vice-governadora queira concorrer ao cargo, principalmente em razão do afastamento do governador Gladson Cameli, que deverá disputar uma cadeira no Senado Federal.

“Mas a gente vai buscar o entendimento. Eu acho que nós temos um dever com o povo do Acre de apresentar um projeto de fortalecimento das áreas que o Governo tem atuado. Meu objetivo é alinhar todo mundo e trabalhar de mãos dadas”, disse o senador pregando a união entre os partidos de direita, como aconteceu em 2024, na formalização da chapa Bocalom/Alysson.