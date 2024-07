Após descobrir traição, Iza ganha 10 vezes mais seguidores do que Yuri Lima

As redes sociais estreitaram significativamente a relação entre celebridades e seus fãs, oferecendo um vislumbre quase instantâneo das vidas das figuras públicas. Um recente episódio envolvendo a cantora IZA, 33 anos, e o jogador de futebol Yuri Lima, 29, ilustra vividamente esse fenômeno. Após expor uma traição em um vídeo de mais de seis minutos, IZA viu seu número de seguidores no Instagram disparar em 1,2 milhão, em comparação aos 180 mil de Yuri.

O vídeo de IZA acumulou 60 milhões de visualizações em menos de 24 horas, três vezes mais do que seu conteúdo mais popular anterior, que alcançara 23 milhões em colaboração com Ludmilla, postado em junho. “Esse tipo de conteúdo gera uma curiosidade imensa, pois revela aspectos pessoais e vulneráveis das celebridades”, comenta Mariana Lima, especialista em marketing digital para a Quem. A reação intensa do público demonstra como as redes sociais reformularam a maneira como consumimos informações e entretenimento.

Uma questão central emerge: por que há tanto interesse público em polêmicas e aspectos privados das celebridades? Segundo o psicólogo Paulo Santos, “os fãs desenvolvem uma ligação virtual com as figuras públicas, sentindo uma proximidade que os faz se importar profundamente com suas vidas pessoais”. Esse vínculo emocional motiva os seguidores a se envolverem emocionalmente nas narrativas das celebridades, compartilhando seus altos e baixos.

Além disso, os algoritmos das redes sociais contribuem para amplificar esse interesse. “Conteúdos que recebem muitas visualizações, comentários e compartilhamentos são destacados pelas plataformas, criando um ciclo de exposição e engajamento”, explica Fernanda Oliveira, analista de redes sociais. A combinação de curiosidade natural, conexões emocionais virtuais e algoritmos eficientes cria um ambiente propício para que incidentes como o de IZA e Yuri se transformem em fenômenos virais, desafiando as fronteiras entre o público e o privado.