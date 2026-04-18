O que lembrar antes da estreia da 4ª temporada de Origem

Da jornada de Tabitha no "mundo real" ao destino sombrio dos moradores, relembramos os ganchos deixados pela temporada anterior

A espera termina neste domingo (19) para os fãs de uma das séries de suspense mais intrigantes da atualidade. A quarta temporada de Origem (From) estreia amanhã, trazendo a difícil missão de responder às perguntas que tiram o sono dos espectadores: o que é aquele lugar e como sair de lá?

Para você não começar os novos episódios perdido em meio a tantos mistérios, preparamos um resumo dos eventos fundamentais que encerraram o ciclo anterior.

Onde paramos? Relembre os pontos cruciais

1. A fuga (ou não) de Tabitha O maior choque da última temporada foi ver Tabitha Matthews ser empurrada do farol pelo Menino de Branco e acordar em um hospital no “mundo real”. A 4ª temporada deve focar na sua tentativa desesperada de encontrar uma forma de voltar para resgatar sua família ou provar que aquele lugar realmente existe.

2. Boyd e a luta contra o invisível Boyd Stevens provou ser um líder resiliente, mas está cada vez mais desgastado. Após enfrentar o “Bicho-Papão” e as cicatrizes deixadas por suas descobertas na floresta, ele agora precisa lidar com uma cidade que parece estar mudando suas próprias regras de sobrevivência.

3. O significado de “Anghkooey” Jade continua mergulhado em visões perturbadoras. O mistério das crianças pálidas e a palavra “Anghkooey” são peças centrais do quebra-cabeça. A nova temporada promete explorar mais a fundo a conexão entre esses rituais antigos e os símbolos que Jade persegue obsessivamente.

4. O fator Victor e os novos moradores Victor, o morador mais antigo, continua sendo a chave para o passado da cidade. Com a chegada de novos personagens e a revelação de fotos antigas que mostram sua infância, a série indicou que o ciclo de horror é muito mais longo do que se imaginava.

O que esperar da nova fase?

Amanhã, os novos episódios devem mostrar as consequências diretas da ausência de Tabitha e como os moradores vão reagir às mudanças climáticas e à escassez de recursos na cidade. Além disso, as criaturas da noite podem apresentar novos comportamentos, tornando o uso dos amuletos ainda mais incerto.