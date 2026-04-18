18/04/2026
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O que lembrar antes da estreia da 4ª temporada de Origem

Da jornada de Tabitha no "mundo real" ao destino sombrio dos moradores, relembramos os ganchos deixados pela temporada anterior

Por Fhagner Soares, ContilNet 18/04/2026 às 21:45
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O que lembrar antes da estreia da 4ª temporada de Origem
Boyd Stevens tenta manter a ordem no vilarejo enquanto novos mistérios surgem da floresta/ Foto: Reprodução

A espera termina neste domingo (19) para os fãs de uma das séries de suspense mais intrigantes da atualidade. A quarta temporada de Origem (From) estreia amanhã, trazendo a difícil missão de responder às perguntas que tiram o sono dos espectadores: o que é aquele lugar e como sair de lá?

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Para você não começar os novos episódios perdido em meio a tantos mistérios, preparamos um resumo dos eventos fundamentais que encerraram o ciclo anterior.

O que lembrar antes da estreia da 4ª temporada de Origem

O Menino de Branco continua sendo uma figura ambígua entre a ajuda e o perigo/ Foto: Reprodução

Onde paramos? Relembre os pontos cruciais

1. A fuga (ou não) de Tabitha O maior choque da última temporada foi ver Tabitha Matthews ser empurrada do farol pelo Menino de Branco e acordar em um hospital no “mundo real”. A 4ª temporada deve focar na sua tentativa desesperada de encontrar uma forma de voltar para resgatar sua família ou provar que aquele lugar realmente existe.

2. Boyd e a luta contra o invisível Boyd Stevens provou ser um líder resiliente, mas está cada vez mais desgastado. Após enfrentar o “Bicho-Papão” e as cicatrizes deixadas por suas descobertas na floresta, ele agora precisa lidar com uma cidade que parece estar mudando suas próprias regras de sobrevivência.

3. O significado de “Anghkooey” Jade continua mergulhado em visões perturbadoras. O mistério das crianças pálidas e a palavra “Anghkooey” são peças centrais do quebra-cabeça. A nova temporada promete explorar mais a fundo a conexão entre esses rituais antigos e os símbolos que Jade persegue obsessivamente.

4. O fator Victor e os novos moradores Victor, o morador mais antigo, continua sendo a chave para o passado da cidade. Com a chegada de novos personagens e a revelação de fotos antigas que mostram sua infância, a série indicou que o ciclo de horror é muito mais longo do que se imaginava.

O que esperar da nova fase?

O que lembrar antes da estreia da 4ª temporada de Origem

Tabitha Matthews agora enfrenta o desafio de ser levada a sério no mundo fora da cidade/ Foto: Reprodução

Amanhã, os novos episódios devem mostrar as consequências diretas da ausência de Tabitha e como os moradores vão reagir às mudanças climáticas e à escassez de recursos na cidade. Além disso, as criaturas da noite podem apresentar novos comportamentos, tornando o uso dos amuletos ainda mais incerto.

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