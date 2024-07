Após greve, Ifac tem disputa por reitoria e direções de campi; conheça os candidatos

Após quase três meses de greve, os campi do Instituto Federal do Acre (Ifac) começaram nesta semana o processo de campanha nas eleições para diretores-geral e reitores. O ContilNet conversa com Leandro Costa, presidente da comissão eleitoral sobre os candidatos e como esta eleição reflete um movimento que o Ifac vive desde o início do ano: o de mudanças.

Leandro passou por um processo seletivo interno para a seleção da comissão eleitoral e foi nomeado presidente da Comissão Eleitoral Central, responsável por conduzir a eleição. Ele conta uma das primeiras novidades deste processo eleitoral:

“Essa eleição será a primeira a ser realizada totalmente on-line, por meio do sistema de votação do IFAC, hospedado em nosso servidor”, revela.

O sistema atende a todas as necessidades da instituição, inclusive a realização da eleição. As eleições anteriores foram realizadas por meio de cédulas de votação.

Candidatos

Os campi que contarão com a eleição serão os de Rio Branco, Rio Branco Baixada do Sol, Sena Madureira, Xapuri, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, para os anos de 2024 a 2028. Sendo 3 para reitoria e 12 para direção-geral, totalizando 15 candidaturas. O campus Tarauacá é o único que possui apenas um candidato inscrito, que também é o atual Diretor-Geral da unidade.

Confira os nomes dos candidatos:

Para a reitoria:

Fábio Storch de Oliveira

Maria Lucilene Belmiro de Melo Acácio

Maria das Graças Alves Pereira

Para a direção-geral no Campus Rio Branco:

Cleilton Sampaio de Farias

Paulo Jose dos Santos Pereira

Tânia Gomes Façanha

Para a direção-geral no Campus Rio Branco Baixada do Sol:

Matsunaga Paulo de Oliveira Sekiguchi

Hévea Monteiro Maciel

Para a direção-geral do Campus Xapuri:

Alana Chocorosqui Fernandes

Sérgio Luiz Pereira Nunes

Para a direção-geral do Campus Cruzeiro do Sul:

Ana Cláudia de Souza Garcia

Raelisson do Nascimento Walter

Para a direção-geral do Campus Tarauacá:

Denis Borges Tomio

Para a direção-geral do Campus Sena Madureira:

Daryl de Oliveira Abejdid

Naje Clécio Nunes da Silva

As campanhas vão até o dia 11 de julho e as votações serão no dia 12. A Comissão eleitoral é formada pela Central e pelas Comissões Locais.

“Cada comissão local deveria ser composta por três alunos, três servidores docentes e três técnicos administrativos. Esse grupo formaria a comissão local da Reitoria. A Comissão Central, por sua vez, seria formada por meio de eleição entre os membros eleitos para as comissões locais”, explica Leandro.

Mudanças no Ifac

Entre as reivindicações atendidas após o movimento grevista, estão: reajuste para os técnicos administrativos de 9% e 5% para ao anos de 2025 e 2026, respectivamente; 9% e 3,5% para os docentes em 2025 e 2026; reconhecimento de saberes e competências para os técnicos administrativos; revogação da portaria 983/2020; reestruturação, em parte, das carreiras.

A greve geral do Ifac foi aprovada na 188ª assembleia do Sinasefe em 27 de março e durou até 27 de junho. Diante de um momento, em que os candidatos apresentam pautas que conversam diretamente com o caminho que as instituições irão trilhar, essas eleições refletem as transformações – ou retrocessos -, que os campi passarão:

“A eleição nos faz ver a face democrática da educação e acreditamos que a democracia é um valor inegociável de nossa vida social”, ressaltou Leandro.

Ainda no seu relato, o presidente da comissão eleitoral deixa claro como em 2024 o Ifac completou 14 anos no Estado do Acre, com sede própria em todas as suas estruturas, cursos regulares e de outras modalidades. Sendo assim, um dos grandes desafios da próxima gestão é contribuir planejando e desenvolvendo mais projetos e políticas para os institutos.