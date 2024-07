Biomédica é presa por aplicar substância que matou influencer do DF

Aline passou pelo procedimento na clínica Ame-se, em Goiânia, de propriedade de Grazielly. Após a aplicação a influencer veio para Brasília e começou a ter febre e dores de barriga, segundo os familiares. De acordo com informações preliminares, Aline estava em coma em um hospital do DF e sofreu duas paradas cardíacas, uma na sexta-feira (28/6) e outra no domingo (30/6). A morte foi declarada na noite da terça-feira (2/7).

A prisão da biomédica foi efetuada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), que informou que dará detalhes somente em coletiva de imprensa marcada para a manhã desta quinta-feira (4/7). Segundo a Polícia Civil. Grazielly responde por crimes contra as relações de consumo. A reportagem tenta contato com a profissional e com a defesa dela. O espaço segue aberto.

Modelo ficou em coma e teve paradas cardíacas

A modelo brasiliense Aline Ferreira contraiu uma infecção generalizada, após uma cirurgia plástica na região do glúteo. De acordo com informações preliminares, Aline estava em coma e sofreu duas paradas cardíacas, uma na sexta-feira (28/6) e outra no domingo (30/6). A morte foi declarada na noite da terça-feira (2/7).

O procedimento estético pelo qual Aline foi submetida teria sido a suposta aplicação do PMMA (polimetilmetacrilato), gel injetável que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda apenas em casos de desenvolvimento de deformidades corporais causadas por doenças graves, como a poliomielite.

Para os seus 43,7 mil seguidores no Instagram, Aline Ferreira dava dicas de moda e estilo de vida. Ela era casada desde 2021 e deixa dois filhos.