Casado, Tiago Abravanel flerta com empresário que vive na Itália

Após uma troca de mensagens causar a separação de Iza e Yuri Lima, outro famoso, também comprometido, tem se aventurado nas sextings [conversas picantes]. Tiago Abravanel, que é casado com Fernando Poli. andou flertando com um empresário que vive na Itália.

A coluna teve acesso exclusivo à troca de mensagens picantes entre o neto de Silvio Santos e Marco Dias. O ator reagiu com um emoji de foguinho a uma foto do empresário, que respondeu com um ‘beijo’.

Em seguida, Tiago Abravanel o chama de “gostoso”, afirmou que está “num fogo” e mandou uma foto para o Marco. O empresário, por sua vez, respondeu “delícia” e enviou muitos cliques para o cantor, inclusive de seu órgão genital.

O papo quente segue e o neto de Silvio Santos pergunta se o empresário “quer leite” e faz uma chamada de vídeo. Mas o outro se preocupa com o acesso de outras pessoas ao perfil e questiona se há algum risco. Maginaaaa…

Imediatamente, Tiago Abravanel o tranquilizou: “Não, fica tranquilo”. Os dois continuam com o flerte por mais um tempo: “Ah, bom (risos). Eu amei esse fogo”, afirmou Marco, passando o número de telefone para o artista, que se animou: “Quero seu leite também”.

Vale lembrar que o cantor e Fernando Poli vivem um relacionamento aberto, inclusive com o companheiro sendo flagrado aos beijos com outro homem no início deste ano. E o empresário parece saber dos detalhes:

“Adoraria estar no meio de você e do seu marido”, contou Marco, mas não topou estender o assunto com Tiago Abravanel, afirmando ter outras pessoas por perto. O neto de Silvio Santos então lamentou: “Que pena, vou ficar na vontade”.

Marido flagrado aos beijos com outro

No início deste ano, Fernando Poli, marido de Tiago Abravanel foi flagrado trocando beijos calorosos com um rapaz, anônimo, durante a festa Balaia, que aconteceu na Audio, em São Paulo. A coluna Fábia Oliveira descobriu que o episódio aconteceu num dos camarotes da boate, onde o neto de Silvio Santos estava momentos antes.

Uma fonte exclusiva desta jornalista ainda destacou que além da intimidade, os dois ainda trocaram telefones e foram embora por volta das 4h20. O evento marcou o retorno da cantora Ludmillah Anjos aos palcos, depois de se recuperar de um grave acidente, que ocorreu em julho do ano passado.

O cantor oficializou a união de 9 anos com Poli em outubro de 2022, numa cerimônia discreta em São Paulo. Ele bateu um papo exclusivo com a coluna e garantiu que pensa em adotar um filho em breve. “Vamos planejar futuramente”, lembrou.

O casal tem uma relação diferente, aberta, onde ambos podem ficar com outras pessoas. Tiago já falou abertamente sobre o assunto e até frisou que já viveram um trisal com um influenciador durante uma das edições da Farofa da GKay. O combinado não sai caro, não é mesmo?