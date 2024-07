Casamento às Cegas: Ingrid volta à web e acusa Leandro de estupro

Participante do Casamento às Cegas 4, Ingrid Santa Rita comentou pela primeira vez sobre o que aconteceu entre ela e o ex marido, Leandro. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (11/07) a arquiteta disse que “estupro é a palavra” para o que ela viveu.

No episódio de reencontro do reality, Ingrid relatou ter sofrido abuso por parte do personal trainer, e classificou a atitude do ex como “suja” e “imunda”. Ingrid ainda relatou que teve uma crise de pânico na frente das filhas, pedindo para que o agora ex não encostasse em seu corpo.

O momento viralizou nas redes socias e muitos espectadores criticaram a Netflix pela forma como conduziu a situação.