Com salários de até R$ 12 mil, inscrições para o concurso do TCE encerram nesta terça

Encerram nesta terça-feira (9) as inscrições para o concurso público efetivo do Tribunal de Contas do Estado do Acre. O certame é para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para nível médio e superior com mais de 30 vagas. A banca responsável pelo certame será a Cebraspe.

Para nível superior, as vagas são para analista administrativo das áreas de administração, contabilidade, direito, engenharia civil, pedagogia, analista de tecnologia da informação na área de gestão de dados, infraestrutura de TI, planejamento de TI, projetos de TI, segurança da informação e sistemas de informação, analista ministerial nas áreas de administração, direito e auditor de controle externo nas áreas de administração, arquitetura, contabilidade, direito e engenharia civil.

Para nível médio, os cargos são para técnico de controle externo nas áreas técnico administrativo (especialidade instrutivo) e técnico em informática.

O concurso será feito em etapas, sendo: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos e avaliação de títulos, de caráter classficatório, somente para os cargos de nível superior.

As inscrições para o concurso público serão por meio do site da Cebraspe, clicando AQUI.

Para analista de controle externo, analista de tecnologia da informação e analista ministerial, a inscrição é no valor de R$ 113,00. Para auditor de controle externo, a inscrição é no valor de R$ 132,00 e para técnico de controle externo a taxa é de R$ 81,00.