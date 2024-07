Conselho pede à Anvisa que proíba venda de PMMA após morte de influenciadora

O material foi aplicado nos glúteos da influenciadora digital Aline Ferreira, que morreu na terça-feira (2/7) em decorrência do procedimento.

“Produtos a base de PMMA pertencem à Classe IV – máximo risco -, de modo que a ausência de restrições em relação a sua comercialização acaba representando uma ameaça à saúde e segurança da população”, informa a conselheira responsável pela Câmara Técnica de Dermatologia do Cremesp, Eliandre Palermo.

O Cremesp ainda aponta que o material não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, “em virtude do elevado risco de complicações graves, irreversíveis, e até óbito dos pacientes”.

Atualmente, a venda de produtos à base de PMMA é permitida e regulada pela Anvisa desde que seja para uso em duas aplicações específicas:

Correção de lipodistrofia — alteração no organismo que leva à concentração de gordura em algumas partes do corpo) — provocada pelo uso de antirretrovirais em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS);

Correção volumétrica facial e corporal, que é uma forma de tratar alterações, como irregularidades e depressões no corpo, fazendo o preenchimento em áreas afetadas por meio de bioplastia.

À CNN, a Anvisa confirmou que recebeu o pedido do Conselho e que será avaliado. O órgão acrescentou que “não regula procedimentos estéticos ou de saúde”, pois “isso está no âmbito dos conselhos profissionais e sociedades médicas”.

“É muito importante ressaltar que, conforme informações aprovadas nesta Agência, o produto deve ser administrado por profissionais médicos treinados. Para cada paciente, o médico deve determinar as doses injetadas e o número de injeções necessárias, dependendo das características cutâneas, musculares e ósteocartilaginosas de cada paciente, das áreas a serem tratadas e do tipo de indicação”, completou.

Repúdio também no Cremego

O Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), estado onde ocorreu o procedimento de Aline Ferreira, publicou uma nota, nesta sexta-feira (5/7), onde alertou sobre a realização de procedimentos estéticos invasivos por profissionais que não são médicos.

“Procedimentos invasivos devem ser feitos por médicos, em locais com a estrutura necessária para o atendimento seguro do paciente e com técnicas e produtos que não ofereçam risco a essa segurança. O polimetilmetacrilato (PMMA), como já alertamos publicamente, não deve ser usado em procedimentos destinados ao preenchimento de extensas áreas corporais, como na denominada remodelação glútea e em outras partes do corpo e rosto”, diz nota.