Criminoso é preso após se passar por servidor da Vigilância Sanitária e extorquir comerciantes

Um homem que estaria se passando por um servidor da vigilância sanitária foi preso, na segunda-feira (8), no município de Cruzeiro do Sul, no interior do estado do Acre.

Ele estaria aplicando golpes ao se passar por funcionário da Vigilância Sanitária do município, extorquindo diversos comerciantes.

O tenente coronel Edivan Rogério, comandante da Polícia Militar, explica que o farsante teria sido avistado na Vila Lagoinha enquanto tentava cobrar R$500 de um comerciante enquanto ameaçava fechar o estabelecimento ou aplicar multa.

O dono do estabelecimento achou a atitude suspeita e acionou as forças policiais, que prenderam o homem em flagrante. O tenente coronel orienta a população que todos aqueles que sofreram com os golpes dessa natureza façam as denúncias.

“Pedimos às pessoas que façam o reconhecimento e denunciem esse cidadão que estava cometendo esse tipo de crime no perímetro urbano da nossa cidade”, destacou ele.