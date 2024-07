Detran entrega primeira CNH do programa Aprova Mais

“Eu não me via dirigindo. Tinha muito medo. Paguei mais de R$ 2 mil para realizar esse sonho. Fiz todo o processo e quando reprovei, não tinha dinheiro para pagar o reteste, por isso desisti”, afirma a dona de casa.

O programa oportuniza que pessoas de baixa renda, que já passaram por todo o processo de habilitação em um Centro de Formação de Condutores (CFC), porém ainda não conseguiram aprovação, tenham acesso gratuito a aulas e ao reteste de direção veicular.

Alcinete iniciou o processo de habilitação em julho de 2023 e um mês antes do processo vencer, às vésperas de perder todo o investimento feito, ficou sabendo que poderia se inscrever no Aprova Mais e realizar aulas e reteste sem pagar nada.

Por ter uma deficiência no pé esquerdo, o processo de habilitação exige um veículo adaptado, necessidade que o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) se antecipou em suprir.

“Essa é mais uma iniciativa para auxiliar as pessoas de baixa renda, dessa vez as que não tiveram êxito no teste prático de direção para obter a CNH. Montamos um Centro de Formação de Condutores (CFC) que, além dos veículos para as aulas e testes de direção, tem também o carro adaptado para pessoas com deficiência (PCD)”, afirma a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

O Aprova Mais foi criado em abril de 2024 com a intenção de evitar que as pessoas que pagaram pelo processo de habilitação e não conseguiram finalizá-lo percam o valor investido. Para isso, o programa auxilia com aulas de direção gratuitas, cobrindo os custos do reteste.

Como participar

Os interessados devem estar ativos no Cadastro Único dos Programas Sociais (Cadúnico) e comparecer à sede do Detran/AC, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera, ou na 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Cruzeiro do Sul, localizada na Avenida Copacabana, nº 658, bairro Floresta, de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h. É necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de inscrição no CadÚnico e o processo, que deve ser solicitado ao CFC em que o candidato se inscreveu para obter a CNH.

“Para fazer parte do Aprova Mais, o candidato precisa estar com o processo de habilitação ativo, já que ele tem a validade de 12 meses. Por isso, quem estiver nessas condições, deve procurar a coordenação do programa antes da data final de validade do processo”, explica o coordenador do programa, Arivaldo Lucena.

Quem participa do Aprova Mais tem direito a até seis aulas práticas e três retestes de forma totalmente gratuita. Após realizar o cadastro no projeto, os instrutores do Detran entram em contato para agendar as aulas e o teste do candidato.