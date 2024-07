“Deus me deu coragem”, diz brasileira espancada no Chile ao lutar com criminosos

Na manhã de hoje (3), a brasileira conversou por telefone com a CNN e relatou os momentos de terror vividos durante o assalto ocorrido na semana passada. “Deus me deu coragem”, diz ela sobre ter entrado em luta corporal com os criminosos.

Maressa foi internada em estado grave após ser espancada durante um assalto seguido de uma tentativa de estupro. A vítima sofreu diversas fraturas no rosto. Uma amiga que estava com a brasileira no momento do crime teve ferimentos leves.

Tentativa de estupro

Maressa relatou que um carro com quatro homens estacionou nas proximidades do prédio onde ela e a amiga estavam. Apenas um deles subiu de imediato ao apartamento das vítimas. “Ele deu as coordenadas para os outros dois subirem e um permaneceu no carro”, descreveu a vítima. A paranaense não especificou à CNN como os suspeitos conseguiram entrar no prédio.

Ela nega as informações veiculadas na imprensa do Brasil e do Chile, de que os assaltantes sejam ligados a uma facção e que teriam se incomodado com a atuação das brasileiras como garotas de programa.