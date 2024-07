‘Divertida mente 2’ supera ‘Os incríveis 2’ como a maior bilheteria da história da Pixar

Até o momento, “Divertida mente 2” ocupa o posto de quarta maior bilheteria para uma animação da história, atrás apenas de “Frozen 2” (2019), com US$ 1,45 bilhão, “Super Mario Bros — O filme” (2023), com US$ 1,36 bilhão, e “Frozen — Uma aventura congelante” (2013), com US$ 1,28 bilhão.