Dois dos quatro detentos fugitivos são localizados em área de mata em Cruzeiro do Sul

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) do Estado do Acre anunciou nesta sexta-feira (12), a recaptura de dois dos quatro detentos que haviam fugido do presídio Manoel Neri da Silva, localizado em Cruzeiro do Sul. Dhon Everton Dos Santos Martins e Lucas Francisco da Rocha foram encontrados durante a tarde do mesmo dia em uma área de mata próxima ao estabelecimento prisional.

A fuga dos detentos ocorreu durante a madrugada, desencadeando uma intensa operação das forças de segurança para localizá-los. No entanto, Moisés Nascimento Cassiano e Adelcivane Gomes de Azevedo, os outros dois fugitivos, continuam sendo procurados pelas autoridades.

A Polícia Penal, juntamente com as demais forças de segurança, mantém esforços concentrados na busca pelos detentos Moisés Nascimento Cassiano E Adelcivane Gomes de Azevedo, visando assegurar a ordem pública e a segurança na região de Cruzeiro do Sul.

Veja a foto dos detentos que ainda estão foragidos:

