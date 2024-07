Faça pompoarismo;

Use acessórios para treino;

Não esqueça dos lubrificantes;

Respeite seu tempo.

Além do preparo físico, é necessário ter certeza do que quer e estar emocionalmente confortável com a situação.

Por isso, Ana Paula acrescenta que confiança é algo essencial. “É vital que todas as partes envolvidas estejam confortáveis e consensualmente de acordo com a situação. A prática segura do sexo é fundamental para uma experiência memorável”, comenta.