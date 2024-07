Estudante faz ‘bateria’ de exames em busca do sonho de conhecer o pai e pede ajuda na web

Isaac de Oliveira é estudante do curso de Biologia na Universidade Federal do Acre, tem 26 anos e está em uma busca de seu pai desde os sete. Natural de Tarauacá, interior do estado. Através de muita procura, o encontrou, ainda em 2016, porém uma reviravolta surgiu. Após um teste de DNA em 2019, descobriu que o homem encontrado não era seu pai de fato.

Segundo ele, sua mãe teria conhecido um homem durante uma festa, em 1997, por volta do mês de abril, no clube Agrião do Norte, entre os bairros Tancredo Neves e Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo os relatos de Luzineide Oliveira, mãe de Isaac, o homem tinha entre 24 e 26 anos, moreno, franzino, com estatura média e uma barba rala e estava dirigindo uma moto. Entretanto, ela havia se encontrado com mais de uma pessoa em um espaço curto de tempo, deixando assim duas possibilidades em aberto.

“Foi uma surpresa a todos, desde ao meu “ex-pai”, a minha mãe e obviamente a mim, pois todos os envolvidos acreditavam firmemente que éramos parentes”, explicou o jovem estudante de biologia.

Ele ainda ressalta que fez exames de DNA para rastrear possíveis familiares e através desta investigação chegou a uma prima de 3º grau. “Fiz um exame genético de ancestralidade, com isso achei as origens étnicas de meu DNA. Também, através deste exame, pude observar alguns primos distantes de meu lado paterno e através da árvore genealógica de alguns desses primos paternos, que pude investigar os possíveis sobrenomes de meu pai”.

A informação mais recente que encontrou foi o parentesco com Aglaides Martins Pelucio, com quem é conectado através de seus trisavós. Atualmente, o homem tem aproximadamente uns 50 a 52 anos de idade.

Dentre os sobrenomes possíveis rastreados pelo levantamento genético, para o pai de Isaac Oliveira, sendo eles: Martins de Almeida, Freire de Castro, Freire da Silva, Agostinha Freire do Prado, Silva, Gomes Barreto, Martins de Almeida ou Sousa.

“Tenho muita esperança em encontrá-lo com vida, basta que ele venha ouvir esta história sobre como ele conheceu minha mãe, talvez assim se lembre, se recorde deste dia e só desta forma, ele saberá que tem um filho no mundo”, relata ele.

Por fim, ele pede para que a população do estado o ajude a encontrar seu pai, a quem procura desde sua infância. “Há um pai por aí que não sabe que tens um filho e há um filho que sabe que tens um pai e que não o conhece”, encerrou ele.

Para aqueles que se identificaram com a história e desejam entrar em contato com Isaac de Oliveira, o telefone do jovem é: (68) 99238-7044.