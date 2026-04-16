Uso adequado: atitudes simples para economizar energia

Consumo consciente de energia elétrica faz a diferença na conta no final do mês

Em períodos de chuva ou de calor intenso, a adoção de hábitos conscientes no uso da energia elétrica é fundamental para evitar aumento no consumo e impacto na conta de luz. Diante desse cenário, a Energisa Acre reforça orientações voltadas à economia e ao uso eficiente da energia.

Pequenas mudanças na rotina fazem diferença significativa no consumo mensal, aponta o gerente da Energisa Acre, Cristiano Saraiva. “A conscientização é o melhor caminho. Atitudes simples no dia a dia refletem diretamente no consumo de energia elétrica e contribuem para um uso mais eficiente, independentemente das condições climáticas”, destaca.

A distribuidora orienta que os consumidores fiquem atentos ao uso de equipamentos elétricos, priorizem práticas de economia e adotem hábitos que contribuam para a redução do desperdício, promovendo mais equilíbrio entre conforto, sustentabilidade e controle dos gastos com energia.

Confira dicas essenciais que funcionam o ano todo:

1. Evite desperdícios com aparelhos ligados sem necessidade

Desligar os equipamentos da tomada quando não estão em uso é uma das formas mais simples de economizar. Televisores, micro-ondas, carregadores e outros eletrônicos em modo stand-by continuam consumindo energia, mesmo desligados. Retirá-los da tomada ajuda a reduzir gastos em qualquer estação.

2. Use a iluminação a seu favor

Aproveite ao máximo a luz natural durante o dia, mesmo em dias nublados, mantendo janelas e cortinas abertas. Dê preferência às lâmpadas de LED, que consomem menos energia. E ao sair dos cômodos, desligue as luzes.

3. Atenção à geladeira e aos outros eletrodomésticos

A geladeira é um dos aparelhos que mais consome energia continuamente. Evite abrir a porta sem necessidade e nunca coloque alimentos quentes em seu interior nem encostados no fundo, pois isso prejudica a circulação do ar frio e aumenta o consumo de energia. Além disso, faça o teste da folha de papel para verificar a vedação da borracha.

Já eletrodomésticos como ferro de passar e máquina de lavar, devem ser usados de forma otimizada, para evitar ligações repetidas.

O mesmo vale para chuveiros elétricos que devem ficar no modo verão ou desligados e o ar-condicionado ser ajustado para o 23° C.

Atitudes simples fazem toda a diferença. Para mais dicas de economia, acesse nosso site: https://www.energisa.com.br/ para-sua-casa/dicas-e- informacoes/dicas/dicas-de- economia.

Canais digitais

WhatsApp Gisa (68) 99233‑0341

Aplicativo Energisa On

Agência Digital: https://servicos.energisa.com. br/

Telefone 0800 647 7196