Uso adequado: atitudes simples para economizar energia

Em períodos de chuva ou de calor intenso, a adoção de hábitos conscientes no uso da energia elétrica é fundamental para evitar aumento no consumo e impacto na conta de luz. Diante desse cenário, a Energisa Acre reforça orientações voltadas à economia e ao uso eficiente da energia.
Pequenas mudanças na rotina fazem diferença significativa no consumo mensal, aponta o gerente da Energisa Acre, Cristiano Saraiva. “A conscientização é o melhor caminho. Atitudes simples no dia a dia refletem diretamente no consumo de energia elétrica e contribuem para um uso mais eficiente, independentemente das condições climáticas”, destaca.
A distribuidora orienta que os consumidores fiquem atentos ao uso de equipamentos elétricos, priorizem práticas de economia e adotem hábitos que contribuam para a redução do desperdício, promovendo mais equilíbrio entre conforto, sustentabilidade e controle dos gastos com energia.
Confira dicas essenciais que funcionam o ano todo:
1. Evite desperdícios com aparelhos ligados sem necessidade
Desligar os equipamentos da tomada quando não estão em uso é uma das formas mais simples de economizar. Televisores, micro-ondas, carregadores e outros eletrônicos em modo stand-by continuam consumindo energia, mesmo desligados. Retirá-los da tomada ajuda a reduzir gastos em qualquer estação.
2. Use a iluminação a seu favor
Aproveite ao máximo a luz natural durante o dia, mesmo em dias nublados, mantendo janelas e cortinas abertas. Dê preferência às lâmpadas de LED, que consomem menos energia. E ao sair dos cômodos, desligue as luzes.
3. Atenção à geladeira e aos outros eletrodomésticos
A geladeira é um dos aparelhos que mais consome energia continuamente. Evite abrir a porta sem necessidade e nunca coloque alimentos quentes em seu interior nem encostados no fundo, pois isso prejudica a circulação do ar frio e aumenta o consumo de energia. Além disso, faça o teste da folha de papel para verificar a vedação da borracha.
Já eletrodomésticos como ferro de passar e máquina de lavar, devem ser usados de forma otimizada, para evitar ligações repetidas.
O mesmo vale para chuveiros elétricos que devem ficar no modo verão ou desligados e o ar-condicionado ser ajustado para o 23° C.
Atitudes simples fazem toda a diferença. Para mais dicas de economia, acesse nosso site: https://www.energisa.com.br/
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