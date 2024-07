Gladson chega a Cruzeiro do Sul para participar da convenção partidária de Zequinha Lima

O prefeito de Cruzeiro de Sul e candidato a reeleição pelo Progressistas, Zequinha Lima, realiza neste sábado (27), no Complexo Esportivo, às 18h30, a convenção partidária que deverá anunciar oficialmente a chapa dele com Delcimar Silva, como vice-prefeita.

O governador Gladson Cameli já está em Cruzeiro do Sul para participar do evento. Além dele, devem estar no palanque a vice-governadora Mailza Assis, do senador Alan Rick, dos deputados federais Eduardo Velloso, Zezinho Barbary, Socorro Neri, Antônia Lúcia, Roberto Duarte, Gerlen Diniz e Coronel Ulysses. Além de deputados estaduais.

A chapa de Zequinha conta com o apoio de 8 partidos: Progressistas, PSDB, PDT, União Brasil, Republicanos, Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV).

Além da convenção do Progressistas, o governador ainda tem outro compromisso importante em Cruzeiro nos próximos meses: a ExpoAcre Juruá, marcada para começar no próximo dia 31 de julho.