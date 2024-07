Reunindo petistas e bolsonaristas, Zequinha anuncia data de convenção e define vice na sua chapa

O prefeito de Cruzeiro de Sul e candidato a reeleição pelo Progressistas, Zequinha Lima, anunciou que a convenção partidária que deverá anunciar oficialmente a chapa dele com Delcimar Silva, como vice-prefeita, vai acontecer no próximo sábado, 27 de julho, no Complexo Esportivo.

O evento será marcado pela presença do governador Gladson Cameli, da vice-governador Mailza Assis, do senador Alan Rick, dos deputados federais Eduardo Velloso, Zezinho Barbary, Socorro Neri, Antônia Lúcia, Roberto Duarte, Gerlen Diniz e Coronel Ulysses. Além de deputados estaduais.

O que chama a atenção é o anúncio da presença do deputado estadual Edvaldo Magalhães, líder da Oposição do governador Gladson na Casa. O partido dele, o PCdoB, em federação com o PT, estarão no palanque e na coligação de Zequinha e Delcimar.

A chapa de Zequinha conta com o apoio de 8 partidos: Progressistas, PSDB, PDT, União Brasil, Republicanos, Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV).