Grave acidente entre carro e motocicleta deixa duas pessoas feridas em Cruzeiro do Sul

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (25), no bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio e aconteceu em frente ao Bar da Mangueira.

Imagens de vídeo, amplamente compartilhadas nas redes sociais, mostram o impacto significativo entre os veículos e duas pessoas caídas no chão. De acordo com testemunhas, os dois ocupantes da motocicleta sofreram fraturas devido ao acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi rapidamente acionada e prestou socorro às vítimas no local. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas, e a matéria está em atualização. Novas informações serão divulgadas assim que disponíveis.

Veja o vídeo: