Jovem morre ao cair de carroceria e bater cabeça no meio fio após sair de festa

Na noite de terça-feira (02), um trágico acidente vitimou o jovem Diego Diniz, bastante conhecido no município de Sena Madureira. Segundo informações, Diego estava na carroceria de uma caminhonete quando caiu e bateu com força no asfalto, resultando em sua morte, na rua Virgulino de Alencar, paralela à antiga pista de pouso.

Relatos não oficiais indicam que Diego participava de uma confraternização em uma distribuidora na Avenida Brasil. Ele teria deixado o local na carroceria da caminhonete e, pouco tempo depois, sofreu o acidente fatal.

A comunidade de Sena Madureira está em choque com a notícia, devido à juventude e popularidade de Diego. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente para determinar o que exatamente ocorreu. Até o fechamento desta reportagem, o nome do condutor do veículo ainda não havia sido divulgado.

A perda de Diego Diniz deixa um vazio na comunidade, e amigos e familiares buscam forças para enfrentar este momento de dor.