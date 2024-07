Kylian Mbappé é apresentado oficialmente como jogador do Real Madrid

O evento também contou com a presença de Zinedine Zidane. Na cerimônia, Florentino comentou do teste que Mbappé fez no clube em 2012 e chegou a ser treinado justamente por Zidane, seu compatriota. Imagens exclusivas deste dia foram exibidas. O presidente do clube deu as boas vindas ao jogador, que não escondeu estar realizando um sonho de infância.

“Você conseguiu seu sonho porque não se rendeu nunca. Sua força de vontade superou todas as dificuldades. Obrigado por fazer um esforço, que muitos não fazem ideia, para vestir essa camisa, que é a das 15 Liga dos Campeões”, disse Florentino.

“É incrível estar aqui… incrível. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid e hoje meu sonho se realiza! Sou um garoto feliz, muito feliz”, declarou Mbappé, que discursou em espanhol.

Emocionado, o jogador também deu um recado diretamente para as crianças presentes no estádio acompanhando a cerimônia.

“Tenho um outro sonho que é de estar à altura deste clube, do melhor do mundo. Vou dar a vida por esse time e por este escudo. Quero passar uma mensagem para as crianças, porque vejo que tem muitos aqui hoje. Sempre fui um menino sonhador. Com a paixão e o sonho, vocês podem realizar tudo que querem, hoje estou aqui e na próxima vez pode ser um de vocês. Tinha muitas etapas para chegar até aqui e estou muito feliz de estar no maior clube da historia do futebol”, disse o jogador.

Kylian Mbappé tirou fotos beijando o escudo do novo clube, atendeu torcedores e presenteou os presentes com bolas jogadas nas arquibancadas. Segundo informações da imprensa local, aproximadamente 105 mil pessoas estiveram no Santiago Bernabéu, ultrapassando a marca dos 80 mil que acompanharam a apresentação de Cristiano Ronaldo em 2009.

Mbappé tem contrato com o Real Madrid até junho de 2029. A expectativa é de que o jogador já esteja a disposição de Carlo Ancelotti na segunda semana de agosto, quando o elenco terá retornado da pré-temporada nos Estados Unidos. A tendência é de que a primeira partida oficial do francês ocorra no dia 14 de agosto, quando o Real disputa a Supercopa da Europa contra a Atalanta, em Varsóvia, na Polônia.