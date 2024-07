Laura Cândida se apresenta em Rio Branco nos dias 13 de 14 de julho

Laura Cândida desembarca pela primeira vez em Rio Branco, para duas noites de apresentações do espetáculo autoral Estações, no palco do Cine Teatro Recreio.

A cantora apresentará no show, que já percorreu estados como São Paulo, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Distrito Federal e Tocantins, sucessos como “Jardim pra toda flor”, “Folia de São João”, “Canto de gratidão”, “Primaverando” e “Nova Era”. As apresentações acontecerão nos dias 13 e 14 de julho, às 19h.

Além das canções do novo álbum, o repertório do show destaca os momentos importantes da carreira de aproximadamente seis anos da cantora e compositora, e ainda, canções compostas por ela e parceiros musicais, especialmente no projeto Lúdicos. A cantora alcançou números expressivos nas plataformas digitais nos últimos anos.

Em 2023, apenas no Spotify, teve suas canções reproduzidas mais de 1 milhão de vezes, alcançando 112 mil ouvintes em 110 países diferentes. Em 2024, lançou, com boa repercussão, nas Plataformas o seu show ao vivo “Estações”, gravado em Belo Horizonte, contando com a participação dos artistas Marcos Lessa, de Fortaleza, e Flávia Wenceslau, de Salvador.

No palco, Laura Cândida estará acompanhada pelo exímio compositor, produtor, arranjador e seu parceiro musical Pablo Cândido.

Oficina de Inspiração, Composição e Criatividade

No dia 13, de 9 às 12h, a cantora e compositora, que também é professora de música, ministrará a oficina com o tema “Inspiração, Composição e Criatividade”. Segundo ela, a atividade tem o objetivo de “orientar como abrir esse canal de inspiração e de poesia para dizer coisas do coração de uma forma que as pessoas sintam e se conectem com o artista”. Essa programação faz parte dos preparativos para o 4ª Festival Sol Maior, evento promovido pelo Centro Espírita União do Vegetal para incentivar a prática artística entre crianças e jovens, que este ano será realizado em outubro.

Sobre a artista

Laura Cândida, compositora e cantora mineira, iniciou profissionalmente sua carreira musical em 2018 com o lançamento de “Jardim Pra Toda Flor” e em seguida do EP “Laura Cândida”. Ambos contaram com a participação de artistas e músicos reconhecidos, conquistando significativa audiência através de suas canções autorais. Dessa maneira, organicamente, obteve conexão surpreendente com o público nas Redes Sociais e Plataformas Digitais.

No mesmo ano abriu o show da consagrada banda Teatro Mágico, no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Em 2021, foi convidada pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil para compor uma música que seria a trilha de um projeto especial, resultando no lançamento de um clipe em parceria com a escola.

A compositora traz em suas canções a presença marcante de sua voz e interpretação autêntica, mantendo em seu repertório autoral composições que retratam a vida e a natureza de maneira poética e romântica, trazendo além de suas referências brasileiras uma grande referência do Folk, sendo parte da nova geração da MPB.

Serviço:

Show Estações com Laura Cândida

Local: Cine Teatro Recreio

Data: 13 e 14 de julho de 2024 – 19h

Compra de ingressos antecipados: https://appticket.com.br/lauracandida

Informações: Instagram @festivalsolmaior7regiao

Oficina “Inspiração, Composição e Criatividade”

Inscrição para Oficina: https://acesse.one/1oklh