Monitorados por tornozeleira assaltam hamburgueria e sofrem acidente durante fuga

O monitorado por tornozeleira eletrônica, Raian Amorim da Cunha, 24 anos, ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na fuga de um assalto realizado na noite desta quinta-feira (11). A vítima pediu ajuda na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raian é monitorado por tornozeleira eletrônica e estava em uma motocicleta dando fuga para o comparsa dele, quw também é monitorado e que havia acabado de realizar um assalto em uma hamburgueria na rua Isaura Parente, no bairro Estação Experimental. Na fuga, Raian acabou batendo em um carro no cruzamento da Isaura Parente com a rua Belém.

Após o acidente, o comparsa de Raian saiu correndo e tomou rumo ignorado. Já Raian subiu na moto e foi para a residência dele que fica na rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, e pediu ajuda aos familiares dele, pois o mesmo ficou com um corte profundo no antebraço esquerdo e outro profundo na clavícula, do acidente de trânsito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou o primeiro atendimento. Em seguida, Raian foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

Ao chegar na unidade de saúde, os médicos perceberam a gravidade da lesão e Raian foi redirecionado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde chegou com um quadro de saúde estável e foi levado para o setor de trauma. O raio-x apresentou uma fratura no braço do criminoso, que foi engessado.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no PS, constatou que Raian realmente estava no local do assalto como o piloto de fuga. Diante dos fatos, o monitorado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla). As vítimas estiverem na delegacia e reconheceram Raian como o piloto de fuga do assalto.