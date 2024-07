Motoristas de aplicativo se mobilizam em apoio a Zequinha após críticas de Jéssica Sales; veja vídeo

A reunião de Jéssica Sales com mototaxistas de Cruzeiro do Sul gerou uma onda de apoio a um candidato rival. Durante o encontro, a pré-candidata à prefeitura fez declarações contundentes contra o serviço de caronas em motocicletas por aplicativo, conhecido popularmente como “Moto Uber”.

“Moto Uber não existe, o que existe é mototaxista. Moto Uber zero, zero, zero”, disparou Sales, em um vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Saiba mais: Jéssica Sales critica motoristas de aplicativo e vídeo repercute: “moto uber zero”

O posicionamento de Jéssica Sales gerou um forte impacto na cidade, especialmente entre os trabalhadores do setor de transporte de motocicletas. Muitos desses profissionais utilizam os serviços de aplicativo como uma importante fonte de renda e ficaram preocupados com a possibilidade de que tal serviço fosse restringido ou barrado caso Sales fosse eleita.

O descontentamento com a pré-candidata se manifestou rapidamente, e um grupo considerável de mototaxistas decidiu se reunir para demonstrar seu apoio ao candidato Zequinha, que é concorrente direto de Sales. O apoio aos mototaxistas a Zequinha foi uma resposta clara ao discurso de Sales e à percepção de que suas propostas poderiam prejudicar suas fontes de trabalho e sustento.

Segundo informações, Zequinha prometeu que, se eleito, iria garantir a continuidade e a regulamentação adequada dos serviços de transporte por aplicativo, abrangendo tanto mototaxistas quanto motoristas de moto Uber.

A declaração de Jéssica Sales também ressaltou sua firmeza em suas posições políticas, afirmando que “sua palavra é como bala, uma vez disparada, não volta atrás”. O debate sobre a mobilidade urbana e as alternativas de transporte em Cruzeiro do Sul agora está mais aceso do que nunca, refletindo as tensões e as disputas entre os candidatos à prefeitura.

Veja o vídeo: