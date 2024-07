Neymar recorre à Justiça e processa um de seus sósias

É muito comum as celebridades terem sósias espalhados por todos os cantos. E com Neymar não é diferente. Mas a relação do jogador com um de seus “gêmeos” mais famosos, que reúne mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram, não é muito amistosa.

Segundo a coluna Gente, da revista Veja, o atleta entrou com uma ação de oposição no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para impedir que Eigon Oliveira use o termo “Sósia do Ney” como marca.

Não está claro o motivo de Neymar tentar travar a utilização do nome e uma curiosidade chama a atenção: os dois já contracenaram juntos para uma publicidade e participaram de programas de televisão.

Enganou a TV Mexicana

O canal de TV mexicano TUDN postou uma entrevista com Eigon Oliver, o sósia de Neymar, em arço, acreditando se tratar do jogador do Al-Hilal e Seleção Brasileira.

Durante a entrevista, o repórter questiona o sósia de Neymar quem é melhor entre Chivas ou América, times que se enfrentaram nessa quarta (14/3), pelas oitavas de final da Copa dos Campeões CONCACAF.

Quem é o sósia de Neymar

Enquanto Neymar se recuperava de uma lesão no tornozelo direito, no fim de 2022, seu sósia oficial gerou muito entretenimento no Qatar, durante a Copa do Mundo. Na ocasião, Eigon Oliveira conseguiu enganar torcedores e até mesmo trabalhadores de estádios, que pensavam estar falando com o jogador.

O paulista, que já trabalhou como garçom, é confundido com o atleta há alguns anos, como em um shopping de São Paulo, em 2021, quando uma multidão ficou ao seu redor. Avançando para 2022, no Qatar, a história se repetiu na arquibancada do jogo do Brasil contra a Suíça e o rapaz se viu rodeado por fãs de Neymar, que pediam uma foto ou até mesmo um olhar. Em um vídeo divulgado pelo sósia, alguns jogadores da Seleção, que estavam se aquecendo no campo, olham para o local sem entender o que acontecia.

Em entrevista ao Metrópoles, Eigon explicou que tudo começou como uma brincadeira: “Como tinham muitos frequentadores de Santos [cidade natal do astro], eles me achavam parecido com o craque e pediam fotos para tirar onda com parentes, para mandar para os filhos. Resolvi entrar na brincadeira, fiz um moicano e chamei ainda mais a atenção. Meu antigo chefe tirou fotos minhas, mandou para uma agência e eu comecei a trabalhar como sósia do ídolo”, afirmou.

O jogo de imitação foi ficando cada vez mais sério e, enfim, virou trabalho. O sósia chegou a estrelar programas da Rede Globo e até mesmo virou dublê do ídolo em cerca de 20 comerciais. Foi em uma dessas gravações que Eigon conheceu Neymar, que leva a situação de forma bem humorada.

Direto do país sede da Copa do Mundo, Oliveira segue compartilhando seu dia a dia e as situações que vive como sósia, como quando conseguiu entrar no gramado do estádio pelas similaridades com o ídolo.