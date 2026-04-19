Triatleta experiente de 38 anos desapareceu na água durante etapa de natação; causa da morte ainda é investigada

Uma prova que simbolizava superação terminou em tragédia para a brasileira Mara Flávia Araújo. Aos 38 anos, a atleta morreu durante a etapa de natação do Ironman Texas, realizada no sábado (18), nos Estados Unidos. Ela desapareceu na água durante a prova e foi encontrada horas depois por equipes de resgate.

Moradora de São Paulo, Mara tinha uma trajetória consolidada no triatlo, esporte que praticava há cerca de uma década. Nas redes sociais, onde reunia milhares de seguidores, compartilhava a rotina intensa de treinos, competições e conquistas pessoais — sempre marcada por disciplina e paixão pelo esporte.

Segundo o g1, antes de se dedicar ao triatlo, Mara construiu carreira na comunicação. Formada em jornalismo e marketing, iniciou a vida profissional ainda jovem, no interior de São Paulo, trabalhando com rádio e apresentação de programas voltados a esportes radicais. Anos depois, já na capital, passou por diferentes áreas da comunicação até transformar o esporte em prioridade.

Foi após enfrentar um problema de saúde que decidiu mudar de vida e investir de vez no triatlo. Em 2019, passou a competir profissionalmente e, desde então, acumulou resultados expressivos. Entre eles, pódio no Triatlo de Brasília, títulos no GP Brasil e classificações para provas mundiais do circuito 70.3.

A morte ocorreu durante a primeira etapa da prova, que previa um percurso de aproximadamente 3,9 quilômetros em águas abertas. Segundo autoridades locais, o desaparecimento foi registrado ainda nas primeiras horas da manhã. As buscas mobilizaram equipes de resgate, que enfrentaram dificuldades por causa da baixa visibilidade na água. O corpo foi localizado algumas horas depois.

Em nota, a organização do evento lamentou a morte e prestou solidariedade à família da atleta. Até o momento, a causa do óbito não foi divulgada.

Com informações do g1