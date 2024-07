No Acre, mais de 13,7 mil contribuintes devem receber 3º lote do Imposto de Renda

A Receita Federal anunciou o pagamento de um novo lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2024. No Acre, mais de 13,5 mil contribuintes no Acre devem receber o terceiro lote, segundo a Receita.

A consulta ao lote foi aberta nesta quarta-feira (24), às 10h, no horário de Brasília, e os valores chegam a R$ 20,5 milhões. Segundo o calendário, divulgado pela Receita, o lote deve ser pago no dia 31 de julho.

No Acre, Receita Federal recebeu 109.467 declarações até o dia 31 de maio. Em todo país, a Receita Federal recebeu 42.421.153 declarações.

Em todo o país, devem ser pagos R$ 8,5 bilhões para seis milhões de contribuintes que devem receber a restituição no terceiro lote. Os pagamentos das restituições do IR 2024 serão feitos em cinco lote.

Para fazer a consulta quando estiver disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e buscar pela opção “Meu Imposto de Renda” e clicar em “consultar restituição”.

Veja as datas dos pagamentos:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 28 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 30 de agosto

5º lote: 30 de setembro