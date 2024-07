Operação da PF no interior do Acre combate ação de facção criminosa

A Polícia Federal do Acre realizou mais uma etapa da Operação Cerco II em Cruzeiro do Sul. Com apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal e do Grupo Especial de Operações em Fronteira – GEFRON, a equipe combateu uma facção criminosa nesta quinta (11).

Um mandado de busca da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Acre foi executado em Mâncio Lima.

O trabalho surgiu do compartilhamento de informações entre as Forças Estaduais de Segurança Pública e a Polícia Federal.