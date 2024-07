Pagodinho, samba e muito rock: saiba como aproveitar o fim de semana em Rio Branco

E ai pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês chegaram aqui é porque estão procurando o que fazer neste final de semana, e dessa vez vai ter muito rock pela cidade, mas não se preocupem, porque também teremos pagodinho, samba e aquela baladinha de lei pra quem é da noitada.

O DJ Dyamante continua seu tour pelas casas noturnas de Rio Branco, dessa vez desembarcando na Infinity para explodir e abrilhantar o público na sexta-feira (12).

Se a sua mãe reclama que você não vai mais à igreja aos fins de semana, diga que a sua programação de sexta a noite é com alguns padres à luz da lua porque vai ter o baile do Los Padres la na Moon! (Além disso, ainda tem o aniversário do André Borges até o dia amanhecer).

A entrada do fim de semana também tem programação especial para as mulheres com o camarote das patroas (não tem uma música parecida com isso?) lá no Bar’to.

Se você está procurando um pagodinho, já sabe pra onde ir, não é mesmo?! O Pagodinho do Edil segue rolando lá no Brazin, é só chegar e aproveitar o som de qualidade e a cerveja gelada!

Se você é mais clássico e gosta de uma boemia ao estilo Rio de Janeiro, com muito samba, bora lá pra Casa do Rio, que vai ter a Casa de Bamba com Bruno Damasceno.

O The Roxy Band tá dando as caras novamente na cidade. Admito que senti falta da apresentação deles por aí, você também? Bom, se for o caso, o teu lugar na sexta-feira é lá no Garagem!

Agora se já quiser esquentar pro dia do rock, lá no Studio Beer vai ter Rock Fest, com sete artistas locais cantando suas músicas autorais por toda a noite! No sábado, o Studio vai trazer o tão esperado especial do Arctic Monkeys.

A Confraria Gastrobar traz uma noite especial com três bandas, homenageando três artistas diferentes, com shows dedicados a Pitty, Nirvana e Red Hot Chilli Peppers, todos em um único dia, com som pra todos os gostos!

Se você está procurando um jeitinho de escapar das guitarras, manda mensagem pro seu crush e fala “Me Leva Pro Pagode” da AABB, que acontece sábado! Se não te apetece o sábado à noite, não se preocupe que domingão tem a Santa Feijoada, também na AABB. E ai, onde eu te encontro esse fim de semana?