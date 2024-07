Pais de Vanessa Lopes resgatam vídeo do nascimento da ex-BBB

Vanessa Lopes completa 23 anos de idade nesta sexta-feira (5/7). Para comemorar a data, os pais da tiktoker, Lica Lopes e Alisson Ramalho, aproveitaram as redes sociais para compartilhar o vídeo do parto da ex-BBB. Ela esteve na 24ª edição do reality da Globo, mas apertou o botão de desistência e pediu para voltar para casa mais cedo.

“Consegui o vídeo do parto da Vanessa Lopes, não estou acreditando… Há 23 anos, nascia a nossa primeira estrela, Vanessinha que nos transformou para sempre. Estou tão feliz de ter conseguido o vídeo do parto de Vanessa, achei que tinha perdido para sempre, eis que há 2 dias lembrei que meu pai tinha feito a conversão do VHS”, relataram Lica e Alisson em publicação conjunta. “Então perguntei se ele teria o vídeo e graças a Deus ele achou em seus arquivos!!! Estamos falando de um parto de 23 anos atrás, filmado em fita VHS, e que teve que ser convertida para os programas atuais…”, completaram.

Na sequência, eles se declararam para Vanessa Lopes. “Sabe aquela fração de segundo em que você percebe que sua vida mudou completamente? Que ela nunca mais será a mesma? Essa foi a sensação e o sentimento que nós tivemos! A ficha caiu que nós tínhamos formado uma família, nasceu a filha, nasceu a mãe e nasceu o pai, e a percepção de todas as responsabilidades e desafios que esses títulos traziam consigo! Foi indescritível, misto de emoções, e principalmente uma felicidade extrema!”, disse.