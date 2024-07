Preso chuta e quebra mesa ao ter prisão decretada por juiz em audiência; VÍDEO

Um suspeito preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) tentou agredir um promotor de Justiça e um juiz durante uma audiência de custódia promovida no Tribunal do Júri de São Sebastião. Vídeo obtido pelo Correio mostra a ação do rapaz, que chuta a mesa com violência ao ter a prisão flagrante convertida em preventiva.

O autor em questão foi preso junto a um comparsa na sexta-feira (28/6), na Vila do Boa, em São Sebastião. Segundo a PMDF, a dupla estaria em posse de uma motocicleta produto de roubo e com um simulacro de arma de fogo. Dois dias depois, na manhã de domingo (30/6), os autores passaram pela audiência de custódia. O autor, identificado como Igor, cumpria prisão domiciliar em razão de um outro roubo cometido anteriormente. O juiz decidiu pela liberdade provisória do comparsa de Igor, uma vez que, segundo o magistrado, o crime em questão não foi cometido mediante violência. Igor, por sua vez, como estava em regime domiciliar, teve a prisão preventiva decretada. Neste momento, em um ato de fúria, o custodiado chutou a mesa com força em direção ao promotor e ao juiz. O impacto chegou a quebrar o vidro. Igor foi contido por agentes de custódia e deve ser encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda. Veja o momento: Please enable JavaScript play-sharp-fill Link