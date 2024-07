Solteira, Maraisa resgata vestidinho: “Não era apropriado para casada”

Após o fim do noivado com Fernando Mocó, Maraisa surgiu com um vestido justíssimo e recortado durante um show em Alagoas na última terça-feira (16/7). A cantora brincou com o seu novo estado civil e explicou o motivo de estar usando a peça.

“Esse vestido estava guardado há muito tempo, mas não achei que era apropriado para vestido de casada. Aí você fica solteira e põe tudo para jogo de novo”, disse a cantora, enquanto segurava uma taça com bebida.

Fim do noivado

Maraisa rompeu o silêncio, na noite de domingo (14/7), e confirmou o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó. Os dois, que foram vizinhos na infância, estavam com o casamento marcado para o dia 3 de outubro.

Em nota enviada ao portal LeoDias, a cantora, que faz dupla com a irmã Maiara, falou sobre o rompimento: “Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim”, afirmou o texto.

E completou: “A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas. A cantora se reserva o direito de não falar mais sobre o assunto”, declarou.