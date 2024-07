Ufac: inscrições para Processo Seletivo encerram nesta quinta-feira

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo formar cadastro reserva para o cargo de Professor Substituto.

De acordo com o edital, as oportunidade são para as seguintes área: Ecologia; Biofísica; Bioquímica; Entomologia; Química Geral; Sistemas Construtivos II; Radiologia; Clínica Médica; Infectologia; Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos Ciclos de vida com ênfase na Atenção Hospitalar; Enfermagem na Atenção à Saúde nos Diversos Ciclos de Vida com Ênfase na Atenção Primária; Esporte; Conhecimentos das dimensões e implicações biológicas, psicológicas e socioculturais da relação homem/sociedade, motricidade humana/movimento humano/cultura do movimento corporal/atividade física; Genética Medica; Imunologia; Histologia/Patologia Humana; Alimentos/Técnica e Dietética; Filosofia; Geografia Física ; História do Brasil; Processos Clínicos e Avaliativos; Ensino e Aprendizagem: ênfase em didática, prática de ensino e estágio supervisionado; Planejamento e Avaliação Educacional e Currículo; Língua Estrangeira Moderna – Língua Francesa; Língua Portuguesa/Línguas Clássicas; Ensino e Aprendizagem: ênfase em ensino de artes; Ensino e Aprendizagem: ênfase em ensino de História; Fundamento da Educação; Composição Musical; Criação Musical e Tecnologia: Composição; Língua Espanhola e Respectivas Literaturas; Teoria Literária e Literatura; Ciências Florestais; Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos ciclos de vida; Botânica.

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, N, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para concorrer às oportunidades é necessário possuir diploma de graduação, com mestrado ou doutorado nas áreas. Quando contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 20 a 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 2.937,59 a R$ 7.356,02, de acordo com a titulação.

Para participar

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período 16 a 25 de julho de 2024, até as 23h59, no site da Ufac. A inscrição será validada mediante pagamento de taxa de R$ 80,00.

Candidatos que se enquadram nos requisitos do edital podem pedir a isenção de taxa até as 23h59 do dia 18 de julho de 2024.

Como forma de classificação, os concorrentes podem ser avaliados de acordo com as seguintes etapas: prova escrita; prova prática; prova didática; seminário e entrevista. As avaliações estão previstas para o período de 12 a 27 de agosto 2024.

O período de contrato será definido pela Ufac, de acordo com os motivos que deram origem à contratação do substituto, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda a dois anos.

O prazo de validade do Processo Seletivo é de um ano, contada a partir da data de assinatura do primeiro contrato, podendo ser renovado por igual período.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em nosso site.

