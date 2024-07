William e Kate espantam rumores de tretas com Camilla com gesto gentil

Alguns portais costumam noticiar que a relação da rainha Camilla com o enteado mais velho, o príncipe William, e a esposa dele, Kate Middleton, não é das melhores. Nesta quarta-feira (17/7), os príncipes de Gales espantaram algumas fofocas ao fazerem uma gentil homenagem para a esposa do rei Charles. Ela comemora a chegada dos 77 anos.

“Desejando a sua majestade um feliz aniversário”, escreveram na publicação feita no perfil de William e Kate no X. Quem fez o clique foi a princesa de Gales em 13 de julho de 2022. Na imagem, a rainha Camilla aparece em um jardim. Segundo fontes, a majestade pediu para a esposa de William fazer os registros a serem enviados ao blog Country Life.

Tretas

De acordo com a especialista em questões da família real Angela Levin, o príncipe William não quer que os três filhos, George, Charlotte e Louis, chamem Camilla de avó. A mãe do herdeiro do trono britânico, a princesa Diana, morreu em 1997 em um acidente de carro. Em 2005, o pai de William, o rei Charles, se casou com Camilla.

Outra treta desses membros da realeza britânica envolveu os pais de Kate, no caso, Michael e Carole, e os irmãos, James e Pippa. Camilla quis impedi-los de entrar pela porta principal do Palácio de Kensington, onde o clã de Gales morou até setembro de 2022. Com o pedido, os parentes da princesa deveriam passar somente pela entrada de serviço

A diretriz de Camilla deixou Kate profundamente magoada e com sentimento de submissão. Ao ver a chateação da companheira, William interveio e colocou um ponto-final na ordem. “Ele não deu espaço para que a madrasta começasse a humilhar a sua esposa”, enfatizou o portal português Flash! em um artigo.

Como Charles se tornou rei do Reino Unido, automaticamente sua esposa virou rainha. Com as mudanças na realeza após a morte de Elizabeth II, Camilla teria obrigado Kate Middleton a lhe fazer reverência, por estar hierarquicamente em um patamar superior. Não se sabe se foi o príncipe William ou outro membro real que freou a ex-duquesa de Cornualha.