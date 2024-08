Acre terá quase 100 professores e mais de 20 pastores como candidatos a vereadores em 2024

O prazo final para o registro das candidaturas de quem disputará um cargo nas eleições deste ano se encerrou nesta quinta-feira, 15 de agosto. Com a lista fechada pela Justiça Eleitoral, o ContilNet checou que o Acre terá 95 candidatos a vereador que se declararam professores na urna eletrônica, além de 28 que se declararam pastores, espalhados pelos 22 municípios.

No caso dos professores, a cidade com maior número de candidatos nessa categoria é Rio Branco, com 12. Em segundo lugar, aparece Porto Acre com 10 e Tarauacá com 9. Apenas o município de Santa Rosa do Purus não registrou candidatura com nome de professores.

Veja os números completos por município:

Rio Branco – 12 Porto Acre – 10 Tarauacá – 9 Marechal Thaumaturgo – 7 Senador Guiomard – 6 Feijó – 6 Bujari – 6 Rodrigues Alves – 5 Xapuri – 5 Acrelândia – 4 Mâncio Lima – 4 Plácido de Castro – 4 Brasiléia – 3 Assis Brasil – 2 Capixaba – 2 Cruzeiro do Sul – 2 Epitacolândia – 2 Porto Walter – 2 Senador Guiomard – 2 Jordão – 1 Manoel Urbano – 1 Santa Rosa do Purus – 0

Já em relação aos pastores que se autodeclararam pastores, Rio Branco também lidera o ranking, com 8 candidatos. O município de Tarauacá, com 4, aparece em segundo lugar. O top 3 fecha com Porto Acre e Bujari, ambos com 3 candidatos a vereadores pastores.

Outros 11 municípios não registraram candidaturas desse tipo.

Veja a lista:

Rio Branco – 8 Tarauacá – 4 Porto Acre – 3 Bujari – 3 Cruzeiro do Sul – 2 Senador Guiomard – 2 Rodrigues Alves – 2 Brasiléia – 1 Capixaba – 1 Feijó – 1 Marechal Thaumaturgo – 1

Municípios que não registraram pastores nas urnas como candidatos: Acrelândia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Walter, Sena Madureira, Xapuri e Santa Rosa do Purus.