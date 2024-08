Acreana de 55 anos morre um mês após receber diagnóstico de câncer: ‘Momento de dor’

Faleceu na noite desta terça-feira (27), em Rio Branco, a senamadureirense Antônia Ferreira Xavier, 55 anos. Segundo informações, há cerca de um mês ela tinha sido diagnosticada com câncer. No último dia 14 viajou para Rio Branco e, nesse curto espaço de tempo, não resistiu.

Dona Antônia Xavier era bastante conhecida em Sena Madureira, casada com o irmão Felipe e mãe do candidato a vereador Ronieri Xavier (MDB).

Nesta manhã, o MDB, em nome do vereador Elvis Dany emitiu uma nota de pesar em face da perda:

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da senhora Antônia Ferreira Xavier, mãe do nosso estimado amigo e companheiro de partido Ronieri Xavier, que pleiteia uma vaga de vereador pelo MDB. Neste momento de dor e consternação, expressamos nosso mais sinceros sentimentos de solidariedade à família e aos amigos. Dona Antônia deixa um legado de amor, dedicação e valores que, certamente, permanecerão vivos na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Rogamos a Deus que conceda o conforto aos corações enlutados e que a alma de dona Antônia encontre o descanso eterno”, diz a nota.

O corpo de dona Antônia Xavier está sendo velado na igreja Assembleia de Deus, situada na Rua Walter Ilton Maia, bairro Cristo Libertador. O sepultamento ocorrerá às 16 horas de hoje no cemitério São João Batista.