Ana Hickmann e Edu Guedes preparam festa de noivado; saiba quando será

Ana Hickmann e Edu Guedes vão oficializar a união e farão uma festa de noivado. O evento já tem data marcada: dia 14 de setembro. O casal, que se prepara para subir ao altar em breve, reunirá cerca de 50 convidados em um almoço intimista.

“Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes”, disse Ana Hickmann.

A festa acontecerá no interior de São Paulo e terá direito a decoração em tons de branco e azul, feijoada, além de um vestido branco, confeccionado pela estilista Leticia Manzan.

“O desafio foi criar um vestido que não tivesse uma estética tradicional de noiva. Por isso, desenvolvemos um vestido leve, com muita informação de moda e uma modelagem que valoriza o corpo da Ana. Ele é cheio de texturas e promete ser combinado lindamente com a joia dos sonhos que ela planeja usar”, disse a dona da marca Manzan, que também produzirá Maria, filha de Edu, de 15 anos, no dia.

A escolha do buffet é especial e conta um segredo do casal.

“No início do namoro, quando ninguém sabia de nós dois, o restaurante Bolinha abriu só para a gente, num domingo de manhã, para comermos a feijoada. Ele faz parte da nossa história e a comida é maravilhosa”, explicou Edu Guedes.

Ida de Ana Hickmann para a RedeTV! começa a ser articulada

A equipe de Ana Hickmann rompeu o silêncio e se pronunciou após os rumores de que a apresentadora daria adeus para a Record, depois de 20 anos de parceria entre as partes. “São especulações, não tem procedência”, disse a assessoria da loira.

Mas, como já cansamos de dizer, a coluna Fábia Oliveira tem amigos espalhados por todos os cantos e nada passa batido. Com exclusividade, ficamos sabendo que tais especulações estão tão firmes que a loira já está sendo esperada em uma outra emissora: a RedeTV!.

Segundo fontes da coluna, Edu Guedes, que fez sua reestreia na emissora nesta segunda-feira (12/08), estaria articulando para levar a amada para os domingos da RedeTV!. Inclusive, ele já teria um grande anunciante para o possível programa de Ana Hickmann no canal.

Procurada pela coluna Fábia Oliveira, a Record disse que não comenta sobre o caso. Já a assessoria da RedeTV! disse que “não comenta especulações”.

Vale lembrar que o contrato da apresentadora com a Record vai até 2025. Mas, segundo o colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, a emissora de Bispo Macedo estaria incomodada com o namoro entre Ana Hickmann e Edu Guedes, o que estremeceu a relação entre as partes.

Segundo Daniel, a Record interpretou que a artista teria sido ingrata depois de receber apoio da emissora quando se separou de Alexandre Correa e o denunciou por violência doméstica e patrimonial. Diante da polêmica, a direção achou injusto ela assumir o romance com o chef de cozinha logo depois do divórcio.

Além disso, a cúpula não teria gostado dos rumores de que Ana teria traído o empresário com Edu Guedes, seu atual noivo, e desaprovam a exposição da relação.