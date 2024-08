Ana Maria Braga chora e exalta Rebeca Andrade: “Inspiradora”

Ana Maria Braga e Rebeca Andrade entregaram muita emoção durante o café da manhã do Mais Você desta terça-feira (13/8). A veterana não conteve às lágrimas ao ler um texto que exaltava as conquistas da jovem e a comparava com grandes nomes do esporte nacional como Pelé, Guga e Ayrton Senna.

O texto foi enviado por Mauro Bayout, amigo íntimo de Ana Maria Braga. “É um amigo que eu respeito muito, bem significativo, e ele me mandou essa mensagem no celular hoje de manhã”, iniciou a global.

“Ele disse assim: ‘Faz um longo tempo que não tenho vontade de escrever ou expressar algo a respeito de alguém. Mas hoje você recebe a Rebeca Andrade, e a Rebeca não é apenas a maior medalhista olímpica do Brasil, é um esporte de extrema dificuldade”, seguiu Ana Maria.

O texto ainda coloca Rebeca no mesmo patamar que grandes ícones do esporte brasileiro: “Rebeca transcende a discrição e o caráter, o que a faz um ídolo maior, inspiradora. Que bom que o Brasil pode sentir orgulho e admiração, algo que não sentimos há tanto tempo’”.

Emocionada, Ana Maria questiona se Rebeca se enxerga como um ídolo, e a ginasta responde, também com lágrimas nos olhos: “Eu sou tão nova ainda, só tenho 25 anos e estou alcançando lugares que eu nunca imaginei. Na minha cabeça eu só queria ser uma atleta, com suas medalhas olímpicas.”

Veja o vídeo: