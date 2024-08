Artista acreano integra exposição coletiva com foco na Amazônia

Direcionando o olhar para realizações artísticas do maior bioma do mundo, o Centro Cultural Vale Maranhão abre ao público na terça-feira, 20, às 19h, a nova edição da exposição Ocupa CCVM. Com o tema Amazônia em Foco, a mostra apresenta os projetos de artes visuais aprovados no edital homônimo no primeiro semestre de 2024.

O trabalho é uma continuação do mapeamento de produções desenvolvidas por artistas amazônidas sobre o território e, principalmente, sobre o sujeito que o habita. “O recorte apresentado na edição 2024 do Ocupa CCVM vai além do retrato. As obras selecionadas dizem um pouco mais sobre o visto e o não visto dos lugares e recantos amazônicos. As relações com o desconhecido, com o divino e com o incontrolável aparecem como elemento fundante, imprimindo a urgência necessária em tratar da complexidade do território da Amazônia Legal”, conta Gabriel Gutierrez, diretor do Centro Cultural Vale Maranhão.

Cinco artistas comporão a exposição. Artista indígena de Xapuri, no Acre, Clementino Almeida (Tino Txai) nos leva a uma viagem pelo universo de estética xamânica em telas pintadas com a técnica urbana do grafite, na obra Amazônia em cores. Tino, em toda a sua trajetória, praticou o ativismo em defesa da floresta, lembrando da importância dos povos originários, e figuras como Chico Mendes, na luta para manter a floresta em pé.

Com Natureza, Arte e Sustentabilidade, o paraense Francelino Moraes Mesquita transgride o uso da matéria do miriti, conhecida e empregada na confecção de brinquedos e objetos devocionais da festa do Círio de Nazaré, dando forma a esculturas. Placa Mãe, do acreano Fabiano Carvalho, estabelece uma conexão metafórica entre a complexidade da tecnologia e a harmonia da mãe natureza ao integrar fragmentos de placas-mãe em paisagens naturais.

A partir da boia-bandeira de pesca, instrumento comum dos rios e mares do Maranhão, e do Cazumbá do Bumba Meu Boi, Thiago Fonseca (MA) expande o espaço da pintura, criando uma instalação imersiva em forma de altar em Travessias da Encantaria.

Em ao rés-do-chão, rente às (i)memórias, a artista cuiabana Paty Wolff apresenta obras fruto de experimentações de desenho e pintura sobre painel de compensado e papelão, com utilização de tinta acrílica e giz pastel oleoso. As imagens utilizadas vem das investigações em álbuns fotográficos de família e da necessidade da artista de recompor suas raízes e origens.

Assinam a curadoria da exposição Camila Fialho, Deyla Rabelo, Larissa Anchieta e Rose de Lima. A visitação é gratuita. O Centro Cultural Vale Maranhão fica localizado na Rua Direita, nº 149, Centro Histórico de São Luís.

Serviço

O quê: Exposição Ocupa CCVM – Amazônia em Foco 2024

Quando: 20 de agosto a 22 de novembro de 2024

Onde: CCVM – Av. Henrique Leal, 149 – Centro

Informações: Taís Santos – [email protected]