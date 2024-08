Bilionário de 91 anos morre dois meses após se casar com mulher de 42

Lugner se casou há apenas dois meses com Simone Reiländer, de 42 anos. Nas redes sociais, a mulher lamentou a morte do marido. “Você foi o sonho da minha vida. E quando eu vi você brilhar ao me ver, então eu sabia que eu era seu também. Com amor”, escreveu.

A união marcou o sexto casamento do bilionário. “Será o último casamento”, disse Richard. Além da esposa, ele deixa quatro filhos: Jacqueline, Nadine, Alexander e Andreas.

Segundo veículos de imprensa americana, o empresário estaria passando por diversos problemas de saúde nos últimos meses, chegando a passar por uma cirurgia. O chanceler da Áustria, Karl Nehammer, publicou uma homenagem ao bilionário, compartilhando uma foto dos dois juntos ao lado de Priscilla Presley.

“Richard Lugner foi um empresário de sucesso e uma personalidade colorida. Um original austríaco que nunca foi dobrado. Que ele descanse em paz!”, escreveu ele. Em 1990, Richard construiu o shopping center Lugner City. O complexo também o homenageou.

“Nosso engenheiro Richard Lugner, nosso morteiro e acima de tudo nosso querido chefe, infelizmente nos deixou hoje. Mal conseguimos colocar em palavras a dor que sentimos. A tristeza é indescritivelmente grande, mas gostaríamos de relembrar juntos todos os belos e grandes momentos. Com riso e choro nos despedimos do grande Richard Lugner, ele permanecerá em nossos corações para sempre!”, compartilhou o perfil oficial do shopping no Instagram.