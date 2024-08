Cantora Marília Tavares fatura quase R$ 1 milhão em dois shows gratuitos no Acre; confira

A cantora Marília Tavares, revelação do sertanejo e sensação nacional desde 2023, está prestes a encantar o público do Acre com duas apresentações marcadas para este mês e início de setembro.

Conhecida por seu hit “Palavras de Perdão” e com um álbum de estreia bem-sucedido, a artista se apresentará em Feijó, no Festival do Açaí, no dia 17 de agosto, evento organizado pela Prefeitura de Feijó. O show é gratuito para todos os visitantes.

Na Expoacre Rio Branco, Marília Tavares se apresentará no dia 1º de setembro. Este show também será gratuito, graças ao patrocínio do Governo Federal por meio de um projeto aprovado pelo Ministério do Turismo.

A informação exclusiva obtida pela coluna Douglas Richer, do site ContilNet, revela que o cachê de Marília Tavares para cada apresentação é de R$ 450 mil, totalizando R$ 900 mil pelos dois eventos no Acre. Com apenas 18 anos, a jovem artista continua a conquistar seu espaço no cenário sertanejo e promete um espetáculo imperdível para os acreanos.

Veja as informações sobre os eventos: