Carreata 22 reúne 1500 veículos em apoio à reeleição de Bocalom e pré-candidatura de Alysson Bestene; FOTOS

Cerca de 1500 veículos participaram da primeira Carreata 22 no último sábado (17) , promovida em apoio à candidatura à reeleição de Tião Bocalom (PL-AC) e ao candidato a vice-prefeito Alysson Bestene (PP-AC). A carreata percorreu o Segundo Distrito de Rio Branco, passando pelos bairros Seis de Agosto, Gameleira, Amadeo Barbosa e Quinze.

O evento contou com a presença do governador do Acre, Gladson Cameli (PP-AC), e do senador Márcio Bittar (UNIÃO-AC). Cameli interagiu com a população e fez declarações de apoio à candidatura de Bocalom e Bestene. “A população quer Bocalom de novo e Alysson vice-prefeito. Eu estou nessa campanha de corpo e alma”, disse Cameli.

Márcio Bittar também participou e destacou a importância do apoio à direita na administração municipal. “Nossa população quer a direita governando essa cidade. Nós vamos eleger Bocalom novamente e vamos eleger Bolsonaro em 2026, ou quem ele indicar”, afirmou Bittar.

O evento atraiu a participação de moradores dos bairros ao longo do percurso, que saíram às ruas para apoiar a carreata e acompanhar o jingle de campanha. Bocalom expressou satisfação com a participação popular, destacando o entusiasmo dos apoiadores e o início positivo da campanha: “Que festa linda! Eu nunca tive uma festa assim na minha vida. Nós estamos iniciando uma linda campanha, foi muito gratificante ver as pessoas saindo das suas casas e fazendo sinal positivo com a mão.”

A Carreata 22 marcou o início oficial da campanha eleitoral de Bocalom e Bestene.

Veja fotos: