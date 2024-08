CNU, o “Enem dos Concursos”, tem abstenção de 54%; veja por área

O Ministério da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos (MG) divulgou, nesta segunda-feira (19/8), os dados consolidados sobre o comparecimento de candidatos no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), realizado no domingo (18/8). Mais da metade dos inscritos não compareceu ao exame.

Segundo o órgão, 970 mil pessoas fizeram a prova, o que representa uma abstenção de 54,12%. Ao todo, 2,1 milhões se inscreveram para o chamado “Enem dos Concursos”.

As provas foram aplicadas em 228 cidades do país. De acordo com os dados do MGI, a abstenção foi menor entre candidatos que se inscreveram nas cotas para pessoas com deficiência, com uma taxa de 39,28%.

Entre os blocos temáticos, a porcentagem de candidatos ausentes foi maior nas provas de nível intermediário, um total de 62,05%.

Confira a abstenção por bloco: