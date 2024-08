Com vários Pix de R$ 0,01 homem tenta reatar namoro com ex-companheira

Uma mulher, de 36 anos, decidiu denunciar seu ex-companheiro, de 43 anos, devido à perseguição que vem sofrendo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele tentou de todas as formas reatar o namoro que durou cinco meses, mas ela não aceitou e passou a conviver com vários envios de Pix de R$ 0,01 com mensagens.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relata que eles estão separados há 30 dias, mas que desde então vem sofrendo perseguição do ex-companheiro, que não aceita o fim do relacionamento.

