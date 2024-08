ContilNet e Sans Filmes vão transmitir ao vivo a escolha da Rainha do Rodeio 2024, neste sábado

A escolha da Rainha do Rodeio da Expoacre 2024 acontece neste sábado (23), a partir das 19h, na Esplanada do Palácio Rio Branco, na capital acreana. Serão 12 candidatas disputando o título, que esse ano, além do título de Princesa do Laço para o segundo lugar, a novidade é o título de Madrinha dos Peões para a terceira colocada no concurso.

O ContilNet e a Sans Filmes transmitem todo concurso no YouTube, no canal TV ContilNet, e nas redes sociais.

O concurso irá premiar a Rainha, que vai ganhar R$ 10 mil + R$ 2 mil de merchandising da Unimed, Princesa, que vai ser premiada com R$ 5 mil e a Madrinha do Rodeio, que vai receber R$ 3 mil em procedimentos estéticos na clínica OralUnic. A madrinha é novidade no concurso.

Além da premiação em dinheiro, a Rainha do Rodeio 2024 receberá a tradicional faixa e participará da Cavalgada de abertura da Expoacre, que acontece no sábado (31). A vencedora participa, ainda, do Circuito de Rodeio e agenda de shows e cerimônias da maior feira agropecuária do Acre.

O público vai assistir as apresentações das candidatas e poderá curtir o evento, que contará com participações especiais do DJ Black Junior e Markinhos Araújo e banda, além de 10 barracas da Feira da Economia Solidária.

Conheça as candidatas: