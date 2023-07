Lohana Martins é eleita Rainha da Expoacre 2023; VEJA FOTOS

Lohana Martins, de 23 anos, de Rio Branco, foi a vencedora do concurso que escolheu a Rainha do Rodeio, da Expoacre 2023, evento que começa no próximo sábado (29).

Ela concorreu com outras 15 finalistas e a coroação ocorreu na noite desse domingo (23) em evento em frente ao Palácio Rio Branco. Além de Lohana Martins, também foi coroada Maiane Sobrinho, com o título de princesa do rodeio.

Lohana é Nail Designer e em 2022 foi eleita Princesa do Rodeio. Neste ano, ela alcançou o título máximo do concurso.

O certame está em sua 24ª edição e foi dividido em etapas, entre pré-seletiva e as classificadas diretas, que vieram dos municípios.

Expoacre

A feira começa dia 29 de julho com a tradicional Cavalgada saindo da Gameleira, região do Segundo Distrito de Rio Branco, e termina no o Parque de Exposições. Entre as atrações musicais no evento estão: Evoney Fernandes (29/07), Natanzinho (30/07), Mari Fernandes e Zé Vaqueiro (02/08), MC Kevin O’Cris (05/08) e Zé Neto e Cristiano (06/08).

Confira fotos exclusivas de Juan Diaz: