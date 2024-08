Deputado Afonso sofre princípio de infarto e recebe atendimento de emergência em Rio Branco

A equipe de comunicação do deputado estadual Afonso Fernandes (Solidariedade) divulgou, nesta quarta-feira (21), uma atualização sobre a saúde do parlamentar, que sofreu um mal súbito na manhã de ontem. Segundo a nota oficial, após ser levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, foi identificado um princípio de infarto agudo do miocárdio.

O comunicado informa que, graças ao rápido atendimento recebido, Afonso Fernandes está atualmente estável e em fase de recuperação. A equipe de saúde destacou a importância do atendimento de qualidade que o deputado recebeu, o que foi crucial para a sua estabilização.

A nota oficial também menciona que, por orientação médica, o deputado ficará afastado de suas atividades por alguns dias para garantir uma completa recuperação. O retorno às atividades será feito assim que a equipe médica autorizar.

Agradecendo pelas inúmeras mensagens de apoio, a assessoria do deputado ressaltou a importância do carinho e apoio recebidos durante este período.

Nota Oficial:

“O Deputado Afonso Fernandes teve um mal-estar ontem pela manhã e foi prontamente levado ao Pronto-Socorro. Após uma série de exames, foi identificado um início de infarto do miocárdio. Graças ao atendimento rápido e de alta qualidade recebido, ele já está estável e em fase de recuperação.

Queremos destacar a excelência dos profissionais de saúde que prestaram atendimento. Por orientação médica, o deputado ficará alguns dias ausente das atividades, mas logo estará de volta e em plena forma. Agradecemos pelas inúmeras mensagens de apoio e carinho que recebemos. O apoio de todos é muito importante neste momento.

Equipe Afonso Fernandes”